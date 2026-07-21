VÍDEO | Kira Miró, sobre cómo es trabajar junto a su pareja, Salva Reina: "Nos llevamos el trabajo a casa porque nos encanta"

Kira Miró habla en Zapeando sobre 'Tres de más', una divertida comedia familiar que se estrena este viernes en cines, en la que vuelve a trabajar con Salva Reina: "Salimos más baratos. Producción solo paga una habitación".

Este viernes se estrena en cines 'Tres de más' y su protagonista, Kira Miró, visita Zapeando para hablarnos de esta divertida comedia familiar en la que, junto a su pareja, Salva Reina, interpretan a una pareja sin hijos que, de la noche a la mañana, se convierte en padres de familia numerosa.

"¿Estás segura de que es una comedia y no una peli de terror?", le pregunta Iñaki Urrutia. La actriz explica que se trata de una "comedia disparatada muy divertida que además tiene un poquito de corazón".

Para prepararse el papel, Kira ha recurrido a su hermano, padre de dos hijos, para los que ella es la tía guay: "Pizza, chocolate, helado, todo lo que quieran, yo a todo sí", afirma.

Esta es la sexta película que ruedan juntos Salva Reina y Kira Miró, lo que según Nacho García les convierte en "la Penélope Cruz y el Javier Bardem en rubio". La intérprete, que agradece la comparación, explica que tanto ella como Salva disfrutan mucho trabajando juntos y que, además, son un "equipazo".

Además, destaca la ventaja de que salen "más baratos": "Producción solo paga una habitación", comenta con humor Kira, que explica que se llevan "el trabajo a casa porque nos encanta".

En el caso de que a ella le ocurriera lo mismo que a los personajes de la película asegura que se adaptaría: "Soy fluidora total".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.