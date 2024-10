La Oreja de Van Gogh ha lanzado un comunicado anunciando que Leire Martínez abandonaba la agrupación después de 17 años como vocalista de la banda. La noticia ha generado mucha polémica debido a que, según reza el texto, "la decisión llega después de mucho tiempo de reflexión y muchas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo".

Juan Sanguino expone que el comunicado ha sido unilateral y que no han contado con la artista. "No es un comunicado conjunto y la han tratado un poco como una asalariada", añade. "Hay muchos misterios", expone el periodista, que plantea una serie de cuestiones que quedan en el aire: "¿Leire sabía que iba a salir este comunicado? ¿Hay prisa por sacar el comunicado? ¿Hay prisa? ¿Hay prisa por sacar a la venta unas entradas?".

"¿No lo han hecho juntos? Me parece feo si es así", manifiesta Mónica Cruz. "Ha quedado feo y han tenido un poco una reacción contraria a la que esperaban", expone el periodista, "imagínate que ahora vuelve Amaia, que es lo que se está rumoreando, la gente ahora está enfadada con los chicos del grupo porque se han puesto de parte de Leire".

Juan indica que, si es cierto que vuelve la anterior vocalista del grupo, "es como si tu novio te dice 'mira, es que mi ex novia quiere volver, me voy a ir de vacaciones con ella y luego tú si eso seguimos'". Sanguino indica que, por las palabras de Martínez, "el comunicado la ha pillado por sorpresa y no se sabe si detrás hay un hipotético concierto de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero". El periodista expone que lo natural sería un concierto con ambas en el que cada una cante su parte del repertorio. "Alguien, no sabemos quién, ha dicho que Leire no esté en ese concierto", concluye Sanguino.