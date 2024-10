Tras oficializarse su marcha de 'La Oreja de Van Gogh', Leire Martínezha hablado por primera vez. "Lo ha hecho en el programa 'Juntos', de Telemadrid", destaca Tatiana Arús, que explica que la cantante ha afirmado que ella no ha firmado el comunicado en el que se anuncia su salida de la banda tras 17 años.

"Por lo visto, ha dicho, 'corazón, el grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado ese comunicado, cuando considere que me encuentre bien, yo misma comunicaré lo que sea'", explica la colaboradora sobre las palabras de Leire Martínez a una de las periodistas del programa. Alfonso Arús señala que eso significa que el comunicado "ha sido más decisión del grupo, sin contar con ella".