¿A favor o en contra de tirarse pedos en pareja? Cristina Pedroche lo tiene claro: "Quedarte eso dentro te deja cara de revenida"

Ante el debate de tirarse o no pedos delante de la pareja hay diferencias de opiniones en el debate de Zapeando. Desde el sí rotundo, a la idea de 'la habitación del pedo'.

En el programa de hoy en Zapeando surge la idea del "pedódromo", ese "espacio de lo guarro donde me apetece tirarme un pedo mientras me saco dos mocos", aporta Dani Mateo. Para el presentador, esa ficticia 'habitación del pedo' puede ser útil para las parejas.

¿A favor o en contra de tirarse pedos en pareja?

Para los colaboradores de Zapeando hay diferencia de opiniones. Isabel Forner está en contra: "Rompe la magia", afirma la periodista, que piensa que "el baño está para eso" y que no hay hacerlo delante de la pareja.

Mientras, Pedroche lo tiene claro y está totalmente a favor: "De camino (a la 'habitación del pedo') yo ya me he tirado tres o cuatro".

"Para fuera, ¡fuera! Quedarte una cosa así dentro te deja cara de revenida", opina Cristina Pedroche y añade que a ella no le da tiempo a ir al baño: "Yo lo tengo y ¡chao!, cae".

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