Iñaki López acompaña a Andrea Ropero a los Premios Ondas y, de paso, habla con algunos premiados como Alsina, Leiva o Évole sobre las elecciones del próximo domingo.

Iñaki López no está hoy presente en el plató de Más Vale Tarde por un buen motivo. Se ha traslado hasta Barcelona, donde hoy se entregan los Premios Ondas y, entre ellos, Andrea Ropero y el equipo de El Intermedio reciben una mención de honor por su reportaje sobre el desahucio de Maricarmen.

Iñaki ha aprovechado la oportunidad para codearse con lo más granado del periodismo español y, micrófono de laSexta en mano, ha hablado con algunos de los premiados, entre ellos Andrea, que le pregunta si tiene "un poquito de resquemor": "¿Lo dices porque eres diez años más joven y tienes el doble de premios que yo?", le responde Iñaki con humor.

Andrea Ropero defiende la necesidad del reportaje por el que recibe el premio y destaca que en la campaña electoral "se ha hablado muy poco de vivienda y de violencia de género. Tienen que reflexionar".

Alsina, que ya va por su cuarto Ondas, advierte divertido a Iñaki que se le está empezando a "pasar el arroz". "Sin duda de las entrevistas más alentadoras que he tenido en el día de hoy", reacciona el presentador.

Leiva, Pablo Alborán o Eduardo Casanova defienden la importancia de que la cultura se posicione "para dar más voz a que la gente vote y de una forma sensata", tal y como apunta el director de 'Sidosa'.

Su productor, Jordi Évole, reflexiona sobre la "lección muy curiosa" que está viendo en esta campaña donde "al final es o pucherazo o victoria". Pasadas las elecciones, el conductor de 'Lo de Évole' asegura que se va a "aburrir como una ostra". Iñaki, por su parte, le ofrece cruzar la frontera, pero Évole lo tiene claro: "No nos vamos".

Desde el fotocall de los premios, Iñaki ironiza sobre sus besos con Andrea: "Le doy dos más y la insemino", comenta el presentador vestido "de punta en blanco" para la ocasión.

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