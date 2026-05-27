Castilla-La Mancha
VÍDEO | Dani Mateo pide un aplauso para Ramón García: "Los que trabajamos en televisión te mandamos un abrazo"
El presentador de 'En Compañía' ha charlado con Benito, un hombre de 92 que, además, sufría problemas de audición. Esto ha provocado momentos muy divertidos durante su conversación.
Ramón García, en 'En Compañía', ha entrevistado a Benito, un hombre de 92 años que ha disfrutado de unos días de descanso en Palma. El señor no ha dudado en contar en el programa cómo han ido sus días de descanso.
El presentador le pregunta si compartió habitación con alguien. Benito le dice que estaba con un compañero. Entonces Ramón le pregunta si este roncaba. "No, era español", contesta Benito. "No, que si roncaba", repite el presentador. "Le hemos puesto aparato, imagínense sin el aparato", comenta, García.
Gloria Santoro, entonces, le dice a Benito que ahora está de moda. "¿De boda?", pregunta él. "Creo que le hemos puesto bajito el aparato", afirma Ramón, hablando del audífono de Benito. "A Benito mejor que no le pregunten por Montoya...", comenta Miki Nadal tras ver las imágenes.
Dani Mateo señala que tienen que ir a hablar con Ramón. "Necesita un abrazo", comenta. "Todos los que trabajamos en televisión te mandamos un abrazo y este fuerte aplauso", añade, "gracias por tantos años". "Se está convirtiendo en el Juan y Medio de Castilla-La Mancha", concluye Virginia Riezu.
