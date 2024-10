Bárbara Rey no fue la única relación extramatrimonial de emérito, algo que se ha podido conocer gracias al listado que la periodista Pilar Eyre ha publicado en la revista 'Lecturas'. Entre sus amantes estaban desde Sara Montiel a Raffaella Carrà. Pero, ¿cómo se habría tomado Bárbara Rey ese listado? Zapeando recurre a la Inteligencia Artificial para simular esa conversación.

"Oye, Sumer, a parte de Sofía y yo, ¿ha habido más mujeres en tu vida?", pregunta la vedette. "No, qué va", responde él. "¿Me lo juras por la corona?", insiste ella. Parece que ese juramento no convence al monarca que termina confesando que "uno o dos más ha habido".

El rey le cuenta que ha estado con Sara Montiel y Raffaella Carrà. "¿Te acuerdas la canción 'Para hacer bien el amor hay que venir al sur'? La compuso después de un finde conmigo en un motel de Algeciras", confiesa él. "Qué romántico", afirma Bárbara.

El emérito le da algunos nombres más a la artista. "O sea que has estado con muchas más", afirma. "Bueno, tampoco las he contado, entre 4.212 y 4.216, me bailan unos números", responde él. "A su lado Julio Iglesias es virgen", afirma Maya Pixelskaya después de escuchar a Juan Carlos I.