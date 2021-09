Josie visita el plató de Zapeando para analizar todos los detalles de la Gala MET 2021, los Oscar de la moda. "¡Cuánta plancha tenemos, qué barbaridad!", destaca el estilista al entrar, que afirma que esta gala daba para "15 Zapeandos".

Por su parte, Lorena Castell bromea sobre la posibilidad de haber ido a la gala: "Yo estaba invitada y no he podido ir porque no me daba tiempo ir a Zapeando". "Me había puesto este look para ir a la gala", destaca la zapeadora mientras enseña su espectacular vestido morado mientras realiza diferentes poses": "La pose que más me gusta es esta, me siento muy leona".