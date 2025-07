Una chica confiesa que no soporta al entorno de su mejor amigo: "Mi círculo es 'nice', el suyo, no"

Isma Juárez salía a la calle para preguntar a la gente como si fuera un reportero del corazón. Juárez se encontraba con Laura y Jerry. Ella, cuando Isma explicaba que quería ser reportero del corazón, respondía que no sabía qué era eso. "Me estás vacilando mazo", afirmaba Laura.

Cuando el reportero les preguntaba por su relación, aclaraban que son solo mejores amigos. "Hemos dormido juntos, pero no ha pasado nada", añadía ella. Isma, entonces, se interesaba por saber si había terceras personas que habían "boicoteado" su relación, Laura no tardaba en responder que una amiga de él. "Me cae fatal", confesaba.

Pero, Laura no se quedaba ahí ya que terminaba confesando que no soportaba a dos personas del entorno de Jerry. Algo que no pasaba al revés ya que a él le cae bien el entorno de Laura. "Mi círculo es 'nice', el suyo, no", se defendía. "Es un poco tóxica tu amiga", le decía Juárez a Jerry.

Los amigos no estaban solos ya que, junto a ellos, estaban la madre y la tía de Jerry, recién llegadas de China. Isma aprovechaba para demostrar sus conocimientos de chino y le deseaba feliz año nuevo. Además, explicaba que había visitado Pekín, Wuling y Chongqing. Este dato hizo las hizo muy felices ya que, casualmente, eran de allí. "Esto son mis brazos, los brazos de España y yo te los abro", le decía a la madre de Jerry, antes de darle un gran abrazo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.