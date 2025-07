El hijo de una víctima de las residencias, sobre los protocolos de la vergüenza: "Cortaron por lo sano, dijeron 'no se traslada a nadie'"

Durante cinco años, algunos familiares de los 7.291 muertos en las residencias se han manifestado contra los llamados protocolos de la vergüenza. Hace unos meses, ponían sus últimas esperanzas en una última batalla judicial contra la Comunidad de Madrid.

Andrea Ropero pudo hablar con algunos de estos familiares, como Manuel Navarro, que explicaba que su madre, Luisa, "estaba muy bien dentro de la edad que tenía": "Era independiente, se vestía sola, salía de la residencia cuando quería, se iba a su casa, volvía...".

Cuando su madre enfermó de COVID, señalaba que la residencia "no nos daba información": "Mi madre se puso mala un sábado, el lunes me dicen que está muy bien y por la noche que se está muriendo", afirmaba.

Manuel no entendía que no derivaran a su madre a un hospital, recibiendo como respuesta que no podían: "No me dijeron que se lo habían prohibido, pero me lo dejó entrever", apuntaba. Todo ello, a pesar de que su madre no tenía patologías previas. "Cortaron por lo sano, dijeron 'residencias no se traslada a nadie', salvo que tuviesen sanidad privada", sostenía.

Manuel señalaba que Isabel Díaz Ayuso "no ha pedido ni perdón a los familiares" ni tampoco han reconocido "la mala gestión que han hecho, negar la sanidad a nuestros mayores". Por ello, asegura que luchará hasta el final porque "cualquier madre o padre no puede morir de esa manera, y nadie es quién para negarle esa sanidad".

