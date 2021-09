Josie visita el plató de Zapeando para analizar los looks más destacados de la alfombra roja de la Gala MET 2021, una de las más esperadas de la temporada. Y es que además, esta gala llevaba año y medio sin celebrarse por culpa de la pandemia del coronavirus. Este año, la gala tuvo como temática la historia de la moda norteamericana.

"Yo esperaba moda americana, pero es que aquí se lo han invitado", lamenta Josie, que repasa los looks más destacados como el de Kim Kardashian, que apostó por un look de incógnito totalmente tapada y de negro. "La imagen es superpotente", pregunta Josie, que afirma que "es un espectro bastante alucinante". El experto en moda también analiza el look de Billie Eilish al más puro estilo Marilyn Monroe.