El vídeo viral del pastor que pide a los feligreses dinero para pagarse un crucero porque Dios así lo quiere

La voluntad de Dios es que los feligreses de esta iglesia le paguen al pastor y a su familia un crucero, para que descanse. O al menos, eso es lo que él dice. Por lo que sea, a los aruser@s no les acaba de convencer su discurso.

Ha vuelto a suceder. Al parecer, Dios ha hablado y le ha dicho a este pastor que tiene que pedir dinero a sus feligreses para que le paguen un viaje a él y a su familia. O al menos, eso es lo que él dice en este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión Weekend.

"El Señor me hablo claro y me dijo: 'Tú, tu esposa y tu niño necesitan un descanso' y me mostró un cruceroen Miami, y me dijo que el tiempo y la ofrenda cubrirán los gastos", dice, sin despeinarse.

Lo importante para Sebas Maspons, colaborador del programa de laSexta, es que le paguen en 'cristomonedas'.

Alfonso Arús recuerda que no hace tanto, Dios también se puso en contacto con otro pastor que tuvo que pedirle a un feligrés que le diera una tierra.

