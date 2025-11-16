El vídeo del divertido funeral en Venezuela de una mujer a la que le gustaba la fiesta: "Nada mejor para mover el esqueleto"

Sebas Maspons comenta con Hans Arús en Aruser@s Weekend algunos de los vídeos virales más sorprendentes del finde, como el de este marchoso ¿funeral?

Con música, palmas y bailes. Así es como han despedido sus seres queridos a una mujer venezolanaque amaba la fiesta por encima de todas las cosas, como puede verse en este vídeo viral de un funeral que recoge Hans Arús en Aruser@s Weekend.

"Era marchosa", confirma el presentador del programa de laSexta. Incluso los portadores del féretro en el entierro bailan, haciendo que el ataúd se mueva peligrosamente... aunque seguramente ella querría que así fuera.

Y es que, tal y como dice Sebas Maspons, experto en chistes malos, "no hay nada mejor para mover el esqueleto".

