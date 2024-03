Este 14 de marzo se han cumplido cuatro años desde que Pedro Sánchez decretara el estado de alarma en España por la emergencia de la Covid 19. ¿Cómo pilló a los colaboradores de Zapeando? ¿Qué estaban haciendo? Jiaping se acuerda perfectamente: "Nos pasamos descansando en casa y teletrabajando".

Sin embargo, cuando terminó el confinamiento, que pasó junto a su chico, él decidió romper con ella y "cada uno se fue por su lado". "En ese momento me convencía de que me quedaría con esa persona hasta el fin del mundo", confiesa la colaboradora, que reconoce en esta intervención que, al romper, necesitaron "terapia de pareja". "He pagado psicóloga", reconoce Jiaping "Yo necesitaba ayuda con o sin esa persona".

"¡Pero muy bien gastado! Tú estás bien y se te nota", le anima Berta Collado, aunque Dani Mateo no puede evitar meterse con ella, tal y como puedes ver sobre estas líneas.