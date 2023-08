'Quiero vivir en pelotas' es un nuevo formato de la televisión en el que un grupo de personas quiere hacer una vida normal, pero yendo siempre en pelotas. Por eso, contactan con una agente inmobiliaria que les muestra una casa en una urbanización nudista.

"Me tiene fascinada la tía de la inmobiliaria", espeta Isabel Forner, que destaca cómo es capaz de no mirarles "las partes íntimas". "A mí me dicen que no mire y miro", confiesa. De hecho, asegura que "cuanto más me lo dicen, más miro".

"¿Tú eres de las que van a una playa nudista y miras?", le pregunta María Gómez, a lo que ella no duda en responder: "Sí, soy una descarada". Por eso prefiere no ir, ni tan siquiera pasar por delante porque se le va la vista. "Siempre acabo mirando. ¿Qué le voy a hacer?", reconoce sin poder evitar reírse, y achaca que esto se debe a la "curiosidad". Puedes ver este momentazo sobre estas líneas.