Isabel Forner sorprende a sus compañeras en Zapeando con un cambio de 'look'. "Llevaba tiempo queriendo cortarme el pelo pero no me atrevía y no me dejaba dormir la idea", ha reconocido la periodista en directo.

"¡Estás guapísima!", le ha asegurado María Gómez, y la valenciana ha contado que, antes de empezar el programa, ha visto al peluquero y le ha pedido se se lo cortara. "Ha sido un momento, no me ha dado tiempo ni de quejarme", ha contado.

Aunque la presentadora le ha recordado que podría haberlo hecho delante de los espectadores: "Rema a favor, la próxima vez que alguien quiera hacerse un cambio de look, en directo".