Hoy en día la mayoría estamos familiarizados con los 'likes' o 'me gusta', pero este botón supuso una novedad cuando Facebook lo añadió a su plataforma hace 15 años. Una función a la que Isabel Forner le encuentra diferentes utilidades.

"Es la manera más efectiva para ligar", afirma, pues señala que si se da 'me gusta' a una publicación, puede hacerse con la intención de "enseñar un poquito la patita" y hacerte visible para esa persona y si el 'like' se corresponde, se puede empezar a hablar, aunque aclara que si alguien te habla y no te interesa, "siempre puedes decir que era un 'like' de amigos".

Por su parte, Maya Pixelskaya comenta que también existe otra categoría, la del 'like creepy', que consiste en que alguien hace click en 'me gusta' a una foto de 2012, algo que, según apunta Dani Mateo, lo bautizaron en el programa como el "me gusta travieso".