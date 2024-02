Facebook nacía hace más de dos décadas, pero no fue hasta 2009 cuando se creó "el botón que lo cambiaría todo", apunta Dani Mateo. Se refiere al 'like' o 'me gusta', pues antes de su aparición se medía el éxito de las publicaciones mediante los comentarios.

Otras redes sociales también lo incluyeron en sus plataformas con forma de corazón o estrella, pues vieron cómo este botón disparó la popularidad de Facebook y atrajo a los anunciantes, que a partir de ese momento sabían lo que les gustaba a los usuarios.

En sus inicios, no se llamaba 'like' sino 'awsome' o asombroso y lo facilitó todo porque permitía ver rápidamente la popularidad de los vídeos u otras publicaciones sin tener que leer miles de comentarios.