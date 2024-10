Cristina Pedroche presentó en Zapeando el curioso caso de la millonaria más joven de España. En 2009, una joven mallorquina ganó 126.231.764 euros, convirtiéndose así en la persona menor de 30 años más rica del país.

Sin embargo, en su momento continuó con su vida normal y siguió trabajando durante dos años sin decir nada. Además, solo conoce su identidad diez personas.

No obstante, se conoce su caso porque hace unos años dio una entrevista al diario 'El Mundo', donde contó por qué decidió guardar su secreto. "Al principio no conté a nadie lo que había ocurrido. Temía que todo cambiaría si lo supiesen. Poco a poco me di cuenta de que tenía que irme de aquí. Empezar una vida nueva en un nuevo sitio donde no me conocieran", relató al citado medio.

Además, la noticia del premio le llegó al mismo tiempo que se enteró de que estaba embarazada. Pero, según cuenta al citado medio, su hijo no lo sabe. "Como todas las madres, quiero darle la mejor formación, pero no le quiero mimar demasiado. Ahora cumple cuatro años y crece como cualquier niño. No quiero que sepa que ha nacido rico", explicó.

Una reacción que sorprendió a los zapeadores, pero que Cristina Pedroche terminó alabando. La vida de la joven millonaria continúa su curso y ya habla como lo haría una millonaria de nacimiento. "Cuando tienes tanto que te puedes comprar un equipo de fútbol o una compañía aérea, el concepto del dinero se relativiza. No te hace más feliz", señaló en su entrevista.

Tras conocer parte de su historia, Isabel Forner aseguró que "seguro que es de las que va a los restaurantes y pregunta si pagan a escote para pedirse lo más caro. ¡Es que no es normal!".