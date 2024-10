El sorteo de Euromillones ha premiado con 162 millones de euros a un único boleto acertante validado a través del canal oficial de internet de Loterías por una administración de Derio (Bizkaia). Tras la noticia, el pueblo entero está buscando quién es el millonario de entre sus vecinos, pero siguen sin saberlo.

Y es que 162 millones de euros es mucho dinero y todo el pueblo se pregunta quién es el afortunado. "Nos pregunta la gente que quién podría ser, pero no sabemos", ha asegurado una empleada de la tienda de golosinas donde se vendió el gran premio.

En la calle es el gran tema y cuentan los vecinos que no se habla de otra cosa en "las fiestas, en los bares...". Aunque la respuesta siempre sea la misma: "A mí no me ha tocado, te lo digo de verdad". Y es que los vecinos aseguran que lo tienen "bien escondidito".

Pero por más que uno busque, el ganador de uno de los mayores premios que ha tocado en nuestro país puede ser de otro lugar. Un lotero ha explicado que "es imposible saberlo" y ha sostenido que "ha sido alguien que ha jugado por internet".

La combinación ganadora de este sorteo, celebrado este viernes, ha estado formada por los números 4, 8, 16, 17 y 20. Las estrellas han sido 6 y 1, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. En el próximo Euromillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.

También en España existe un boleto acertante de Segunda Categoría que ha sido validado en la Administración de Loterías número 17 de Armunia (León), situada en General Sanjurjo, 25.