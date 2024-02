Coque Malla cuenta en 'El Hormiguero' que mucha gente le saca un parecido al actor Pedro Pascal, aunque él no opina lo mismo porque cree que este está "cañón". Además relata que unas chicas llegaron a confundirle con él en un restaurante, pero al enterarse de que no se trataba del protagonista de 'Mandalorian' ya no quisieron la foto.

"Allá ellas porque tú también estás cañón, Coque, y no vas a conseguir convencernos de lo contrario. Como dirías tú, no hay manera", comenta Isabel Forner, ante lo que Dani Mateo expresa: "Metiendo fichita... Me gusta para ti, lástima que está ya comprometido".

"Ahora que estoy en el mercado tengo que abrir el abanico", señala, pero el presentador aclara que está en el mercado, pero "en uno exclusivo, está en la milla de oro". Miki Nadal traslada su enhorabuena a "los hombres del mundo" y Valeria Ros aprovecha para proponerle un plan: "Por fin una amiga millonaria soltera, ¿qué hacemos en verano?".