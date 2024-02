Coque Malla visita 'El Hormiguero', donde confiesa a Pablo Motos que la opinión que tenía de él su mujer antes de conocerle no era muy buena. "Los ídolos rockeros adolescentes hacemos muchas gilipolleces y caemos mal", cuenta, pero aclara que cambió de parecer cuando le conoció.

Pero además, revela que suelen decirle que tiene un gran parecido con el actor Pedro Pascal, protagonista de 'Mandalorian' o 'The last os us', aunque él sigue resistiéndose a creerlo porque expresa que le parece "un cañón".

Debido a este parecido, explica que unas chicas llegaron a confundirle con él en un restaurante y se acercaron para pedirle una foto. Sin embargo, cuando este les comentó que se trataba de una equivocación, estas se dieron media vuelta para marcharse.