VÍDEO | Álex Silvestre analiza el momento de Lamine Yamal antes del partido contra Bélgica: "No veo ganando a España el Mundial si él no está bien"

Quedan pocas horas para que España se mida a Bélgica y Álex Silvestre cree, como el propio Lamine Yamal, que es hora de que la estrella de la selección española dé el máximo nivel.

Álex Silvestre vuelve a Zapeando con la previa del partido entre España y Bélgica de cuartos de final del Mundial. Antes del encuentro, Lamine Yamal concedía una entrevista en la que ha asegurado que cuando se acercan los partidos importantes es cuando mejor nivel saca.

"Nunca he sido un jugador que en fase de grupos sea el mejor de la fase de grupos", reconocía el delantero de la selección, que explicaba que se lo había "tomado con calma" para llegar bien al momento clave da la competición.

Álex recuerda que Lamine ha llegado al Mundial después de una lesión, pero también afirma que le habría gustado verle al más alto nivel "desde el principio". A pesar de ello, la confianza con la que Lamine se explica le tranquiliza para lo que queda, porque, señala: "No veo ganando a la selección española el Mundial si Lamine no está bien".

El periodista considera que sería muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que "está apareciendo en Inglaterra Bellingham, Haaland con Noruega y Messi con Argentina".

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