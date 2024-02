"La fiebre por la cocina se nos está yendo de las manos, ¿verdad Cristina Pedroche?", pregunta Dani Mateo a la colaboradora, que está totalmente de acuerdo con esta afirmación, ya que "nadie se conforma con platos que no estén mínimamente elaborados". "Ni siquiera los toros", comenta.

Y, es que, como se puede ver en el vídeo viral de esta noticia, un toro se cuela en una carpa llena de gente borracha donde se repartía paella y no duda en comérsela. "Aquí estamos", comenta uno de ellos, que pide a su amigo que explique la situación a la gente porque "esto no es muy normal". "Le tenemos aquí porque le hemos apuntado a MasterChef", no duda en comentar el otro.

"¡Muy bien hecho lo de apuntar al toro a MasterChef!", comenta, por su parte, Dani Mateo desde el plató de Zapeando, donde asegura que "si Miki Nadal ya ganó una edición, ¿por qué no va a ganar otro morlaco?".