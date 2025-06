Goyo Jiménez 'resume' su paso por 'Tu cara me suena': "Estoy haciendo bulto, soy un tipo grande y relleno bien"

Esta edición de 'Tu cara me suena' cuenta entre sus concursantes con uno de los cómicos más destacados de nuestro país: Goyo Jiménez. El participantes conecta con Zapeando para contar cómo está siendo su paso por el concurso musical de Antena 3. "Para participar en 'TCMS' hacen falta tres cosas: buena voz, talento para imitar y sentido del humor... ¿en qué porcentaje repartes tú estos dones?", pregunta Dani Mateo.

"Estoy ahí haciendo bulto", responde Goyo, "soy un tipo grande y relleno bien". "Siempre tiene que haber alguien que se lleve los cuatros", añade el cómico. "¿Puede ser que al personaje que menos te estás pareciendo es a Goyo Jiménez?", plantea Dani, "no hay quien te reconozca sin la barba".

"La paradoja de esto es que ya, mi cara, no suena", afirma Goyo. "Ahora mismo ya no me dan mesa en los restaurantes, antes tampoco pero ahora con la excusa de que no me conocen", añade el cómico. Jiménez ya ha demostrado su talento imitando a Peret, Ramoncín, Kiko Rivera o Tata Golosa. "¿Qué personaje es el que más te ha costado?", pregunta Iñaki Urrutia.

El cómico afirma que tiene una frase para definir esa situación: "Lo que hay que hacer para ponder un plato de caviar en la mesa". "Me lo he pasado muy bien, cada uno en su estilo", responde, "he intentado ser fiel al original". "Con el que mejor me lo he pasado es con Toto Cutugno", desvela.