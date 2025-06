Manu Baqueiro desvela cómo vivió su actuación como Woody en 'Tu cara me suena': "Me quise ir del país"

El actor se ha convertido en Javier Gurruchaga, Robert Smith, de The Cure o Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos. No te pierdas cómo está siendo su paso por el programa de Antena 3 en el vídeo principal.

'Tu cara me suena', en Antena 3, sigue triunfando todos los viernes. Manu Baqueiro es uno de lo concursantes de esta última edición y visita Zapeando para hablar sobre su paso por este popular concurso musical. Como ha confesado, no tiene mucha esperanza en convertirse en el ganador del formato. "Lo veo jodido", se sincera ante los zapeadores.

"Hay mucho nivel", expone, "de hecho, si gano debo una cena de DiverXO". "Dabiz ve claro que no voy a ganar", añade el actor. "Te lo estás currando muchísimo con tus participaciones", le dice Cristina Pedroche. Se ha podido ver a Baqueiro como el personaje de 'Toy Story', Woody, Javier Gurruchaga, Pereza o Celtas Cortos.

"Con la de Woody me quise ir del país", afirma, "no había manera, ya estaba firmado el contrato". "Con Harry Styles, la primera, me lo pasé muy bien", añade. En cuanto a la caracterización explica que, por ejemplo, el proceso para ser convertido en Gurruchaga duró tres horas.

"¿Qué impresiona más: Bertín Osborne haciendo el espagat o Goyo Jiménez afeitado, que parece un huevo cocido?", pregunta Quique Peinado al actor. "Con Bertín, si te toca sentarte al lado de él, estás bastante fastidiado", responde Manu. "Goyo, afeitado, se ha quedado sin cara, no tiene rasgos", afirma Dani Mateo. .