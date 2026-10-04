Las inundaciones dejan calles anegadas, viviendas y parkings bajo el agua y graves daños en varios puntos de Barcelona

Los detalles La tarea de vecinos afectados se centra en retirar el agua acumulada tanto de viviendas como de vehículos. Ahora, una de las principales preocupaciones se encuentra en la crecida del río Besòs.

Las intensas lluvias recientes han causado inundaciones y daños significativos en Barcelona y su área metropolitana. Vecinos y servicios de emergencia trabajan incansablemente para achicar agua y recuperar lo posible. En Riera de Blanes, el agua llegó a un metro de altura, afectando gravemente un hospital. En Malgrat de Mar, la biblioteca sufrió daños severos, mientras en L’Hospitalet de Llobregat un autobús quedó atrapado y garajes se inundaron. En Sant Adrià del Besòs, la recuperación de vehículos es complicada. Los residentes continúan atentos a los avisos meteorológicos, preocupados por la crecida del río Besòs.

Las fuertes lluvias de las últimas horas han dejado numerosas imágenes de inundaciones y daños en distintos puntos de Barcelona y su área metropolitana. Vecinos, servicios de emergencia y trabajadores se afanan desde primera hora en achicar agua y tratar de recuperar todo lo posible tras unas horas marcadas por las precipitaciones.

En Riera de Blanes, una vecina se encontraba en la mañana de este domingo con el agua acumulada en las calles al asomarse por la ventana. Los residentes han tenido que esperar a que bajase el nivel para poder salir de sus viviendas y en algunos puntos, el agua ha llegado aproximadamente al metro de altura. Además, desde un hospital han tenido que pedir ayuda después de que el agua inundase por completo la planta baja. "Aquí estamos inundados, agua por todos lados", explicaba uno de los afectados.

En Malgrat de Mar, la lluvia seguía cayendo con fuerza a primera hora y había provocado importantes balsas de agua. Una de las zonas más afectadas ha sido la biblioteca, que ha sufrido graves daños y ha dejado numerosos libros completamente afectados por el agua.

En L’Hospitalet de Llobregat se han vivido momentos de tensión después de que un autobús quedase atrapado por el agua con pasajeros en su interior. La acumulación de agua también ha afectado a numerosos garajes y aparcamientos, algunos de ellos todavía anegados hasta prácticamente la altura del techo. "En el parking está la moto, los dos coches… Todo eso es de casa de mis padres. Lo hemos perdido todo", relataba un vecino mientras trataba de valorar los daños.

Así, en Sant Adrià del Besòs, algunos vecinos todavía no han podido recuperar sus vehículos. Uno de ellos contaba que había dejado su moto aparcada y que, cuando llegó a primera hora de la mañana, "estaba todo inundado". La tarea ahora se centra en retirar el agua acumulada tanto de viviendas como de vehículos. "Llevo media hora sacando agua", explicaba un vecino mientras achicaba el agua del interior de su coche.

Mientras continúan las labores de limpieza, los vecinos permanecen atentos a los avisos meteorológicos ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. En algunos puntos, el agua todavía sale con fuerza por debajo de las puertas mientras los afectados intentan achicarla a la espera de ayuda. Ahora, una de las principales preocupaciones se encuentra en la crecida del río Besòs.

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