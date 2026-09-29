Tiburones por las calles de Nueva Jersey: Francisco Cacho analiza en vídeo el 'nor'easter' que ha dejado inundaciones históricas en la costa este de EEUU

Las inundaciones en Nueva York y Nueva Jersey han dejado imágenes increíbles, como las de un tiburón paseando por Nueva Jersey o zorros nadando. Francisco Cacho analiza el ciclón extratropical, conocido como 'nor'easter' que lo ha provocado.

La costa este de Estados Unidos ha registrado importantes lluvias a causa de una gran tormenta que ha dejado calles inundadas hasta el punto de que, según Isabel Forner, "se han visto ratas en tablas de paddle surf".

Lo que sí que se han visto, y esto va en serio, son tiburones por las calles de Nueva Jersey y también zorros nadando.

Francisco Cacho explica que este tipo de tormenta tiene su propio nombre: "Nor'easter", un ciclón extratropical que se forma en el Atlántico Norte y se llama así por la dirección del viento que afecta a las ciudades de la costa este de Estados Unidos.

La tormenta ha provocado cortes de energía a más de 40 millones de personas, desde Carolina del Sur hasta Nueva Inglaterra, aunque Nueva York y Nueva Jersey se han llevado lo peor con inundaciones históricas. También se cancelaron más de 400 vuelos, rutas de trenes y servicios de ferry.

El 'nor'easter' no llegó a alcanzar la categoría de huracán, por lo que, apunta Cacho, "seguimos sin haber registrado ni un solo huracán en el Atlántico, algo insólito que solo ha ocurrido en dos ocasiones". Fue en 1907 y 1907, pero el meteorólogo señala que entonces no había satélites, "por lo que no sabemos si se formó algún huracán mar adentro y no llegó a tierra".

El motivo es 'El Niño' en el Pacífico, que impide que se formen huracanes en el Atlántico y "este año está siendo tan fuerte que los ha eliminado directamente".

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