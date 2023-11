En Zapeando se vive un momento muy cómico protagonizado entre Cristina Pedroche y Torito cuando, sin querer, el colaborador le toca una teta a la zapeadora.

Torito se encontraba desarrollando un tema sobre una de las Spice Girls, el popular grupo británico, cuando le toca un pecho a Cristina con el brazo. La colaboradora no duda en mirar con cara de sorpresa a Torito. El reportero le dice: "Te he tocado una teta sin querer". Cristina le responde: "Me has tocado una de las tetas", debido a que lleva una camiseta con numerosos dibujos de pechos.

Ambos empiezan a reírse y Torito le pide perdón y le dice: "Es que tienes mucha ubre desde que eres madre" y Cristina, en broma, se coge un pecho y simula que está mojando al resto de zapeadores. Esto pone nervioso al colaborador que no duda en afirmar: "Yo fui hetero una época, ya no sé ni donde estoy".