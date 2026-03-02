De los flecos "insostenibles" de Alba Flores al vestido "corte escroto" de Alexia Putellas: Nacho García analiza los looks de los Goya

Alfa Flores, Alexia Putellas, Leiva, Macarena Gómez o Mac Clotet. Nacho García analiza en este vídeo los looks más llamativos que ha dejado la alfombra roja de los premios Goya.

Este fin de semana se celebró la 40 edición de los Premios Goya, de manera que Nacho García, que ya se ha convertido en todo un experto en los los looks más extravagantes de las alfombras rojas, hace su particular análisis de la fiesta del cine español.

La primera en pasar por el ácido filtro de Nacho es Alba Flores, cuyo nivel de flecos, según el zapeador, era "insostenible": "Si El Último Guerrero y Coyote Dax tuvieran un hijo, sería ese traje", comenta.

Nacho apunta que Alexia Putellas llevaba un "moderno" vestido "corte escroto" al que acompañaban unas gafas de sol de "parking de discoteca".

En el caso de Leiva afirma que "iba de Leiva" con un vestuario "que no te sorprende": "Es como Bertín Osborne en 'Tu cara me suena', siempre hace de sí mismo". Un look el del músico que Nacho define como "de gato mafioso en un corto animado".

Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, sorprendieron a Nacho con su outfit: "¿Sabes cuando nos invaden los extraterrestres, llega una nave gigante a la Tierra, los dos primeros marcianos que se bajan, pero lo hacen con apariencia humana para que no nos asustemos? Son ellos", apunta.

Por último, Marc Clotet lucía una camiseta con transparencias que, según el zapeador, "es como Superman debe ver a la gente cuando usa los rayos X".

