La Fiscalía insta al juzgado a investigar la querella contra el alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral

Los detalles El Ministerio Público reclama que se de "impulso procesal" a la querella tras el largo tiempo transcurrido. Entiende así que hay indicios suficientes de delito en la querella contra Manuel Bautista y el PP por acoso sexual, laboral, descubrimiento y revelación de secretos.

La Fiscalía de Móstoles ha solicitado al juzgado que estudia la querella contra el alcalde Manuel Bautista, del Partido Popular, que impulse el proceso y dicte un auto de incoación del procedimiento. La querella, presentada en febrero por una exconcejal del PP, acusa al alcalde de acoso sexual y laboral, coacciones, lesiones, delitos contra la integridad moral y revelación de secretos. Ante la falta de avances, la Fiscalía insta a iniciar diligencias previas para avanzar en la investigación. El Ministerio Fiscal expresa su preocupación por la demora en el proceso judicial y solicita seguimiento de las actuaciones.

La Fiscalía de Móstoles pide al juzgado que estudia la querella por acoso sexual y laboral y descubrimiento y revelación de secretos contra el alcalde de la localidad, Manuel Bautista (PP), que "de impulso procesal y proceda a dictar el auto de incoación del procedimiento".

En un escrito fechado el pasado 9 de marzo, recuerda que la querella se presentó en febrero y que aún no se ha resuelto la apertura de un procedimiento.

La querella se presentó el pasado mes de febrero en los juzgados de Móstoles por parte de la exconcejal del Partido Popular en Móstoles tras denunciar internamente, sin éxito, una situación de presunto acoso a manos del regidor.

En la querella, la exedil atribuye al alcalde y al PP la presunta comisión de varios delitos, entre ellos acoso sexual y laboral, coacciones, lesiones, delitos contra la integridad moral y revelación de secretos.

Ante la ausencia de pasos procesales, la Fiscalía ha instado a que se dicte un auto de incoación y se inicien diligencias previas, con el objetivo de avanzar en la investigación y esclarecer los hechos denunciados. Asimismo, solicita que se le dé traslado de las actuaciones para su seguimiento.

El documento al que ha tenido acceso laSexta refleja la preocupación del Ministerio Fiscal por "el tiempo transcurrido" sin avances procesales, lo que ha motivado esta petición de activación judicial.

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