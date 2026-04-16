VÍDEO | Tomás Roncero se enciende por un artículo del 'Welt' criticando al Real Madrid: "Queda desautorizado para seguir escribiendo"

Tomás Roncero no digirió bien la eliminación del Real Madrid frente al Bayern de Múnich en cuartos de la Champions y la tomó con un artículo de un diario alemán que les calificaba de "los peores perdedores del fútbol mundial".

Ayer el Bayern de Múnich eliminó al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League y Tomás Roncero, que llegó 'calentito' a 'El Chiringuito', la tomó con un diario alemán.

El detonante fue un artículo de opinión del diario 'Welt' en el que calificaba al Real Madrid como "los peores perdedores del fútbol mundial". "Este queda desautorizado para seguir escribiendo por la falta de respeto al equipo más laureado de la historia", reaccionaba el periodista.

Roncero se encendía cada vez más, hasta el punto de que pedía dejar de "darle bola" al artículo: "¿Con quién ha empatado este? ¿Cuántas copas de Europa tiene este?", comentaba entre gritos.

Tras ver el momento, Nacho García no cree que los del 'Welt' llamen a Roncero, porque "con los gritos que pega no les hace falta el teléfono para escucharle". "Yo entiendo la desilusión porque son dos años sin ganar la Champions", ironiza Miki Nadal.

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