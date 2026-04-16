VÍDEO | ¿Qué efectos tiene en el cuerpo la gravedad cero? El fisioterapeuta Víctor Hernán lo explica en Zapeando

El fisioterapeuta explica que estar en gravedad cero tiene consecuencias para los astronautas. Descubre qué le sucede al cuerpo en el vídeo principal.

La misión espacial Artemis II de la NASA llegó a su fin el pasado fin de semana. La misión permitió hacer fotografías de la cara oculta de la luna y tuvo 10 días de duración. A pesar de ser un hito científico, este tipo de misiones también pueden tener consecuencias físicas para los astronautas. Para conocer qué le ocurre al cuerpo al estar en gravedad cero, Zapeando cuenta con el fisioterapeuta Víctor Hernán.

Víctor explica que durante el viaje puede comenzar a debilitarse el corazón. También se puede crear "un problema en el cuerpo y en la tolerancia a ponerse de pie". Además, "al no llegar bien la perfusión al cerebro, se pueden crear mareos".

El 70% de los astronautas pueden sufrir cinetosis espacial, un síndrome que provoca "nauseas, vértigos, vómitos o fatiga". También ha riesgos de sufrir cálculos renales, alteraciones visuales, disminución inmunitaria, problemas de sueño y de ritmo circadiano. "Hay que estar de pie lo justo, tumbado no te pasa casi nada", señala Dani Mateo.

A nivel óseo y muscular, se puede producir una atrofia muscular. "Al no tener que luchar contra la gravedad, especialmente las piernas y el tronco, pierden la masa y la fuerza", expone Hernán. Esto es algo que también puede ocurrir en la tierra.

Como expone Hernán, en la tierra, si no se hace ejercicio se puede perder entre un 3% y un 8% de masa muscular por década, a partir de los 30 años. En el espacio, incluso entrenando, esta pérdida puede llegar hasta el 15% en seis meses.

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