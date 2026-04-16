Los migrantes podrán tener una vida digna: ilusión, dudas y muchas colas el primer día para la regularización extraordinaria

¿Por qué es importante? Escuchando sus historias es como podemos entender quiénes son esas personas que están buscando regularizar su situación, porque así, entre otras cosas, podrán tener un contrato y con ese contrato podrán alquilar una casa, y con esa casa, podrán tener una vida digna y podrán acceder a servicios y pagar impuestos. En definitiva, tener una vida.

El primer día de regularización de migrantes en ciudades como Barcelona, Valencia, Almería y Bilbao ha estado marcado por largas colas y momentos de tensión. Muchos migrantes, como Medhi, que lleva 10 años trabajando en el campo sin cotizar, buscan regularizar su situación para acceder a derechos básicos. Sin embargo, un nuevo requisito genera confusión: deben presentar un informe de vulnerabilidad si no tienen contrato o hijos. Asociaciones y ONGs piden más tiempo y recursos para facilitar el proceso. A pesar de las dificultades, los migrantes mantienen la esperanza de lograr una vida digna, con acceso a servicios y derechos laborales.

Enormes colas en Barcelona, Valencia, Almería y Bilbao el primer día para la regularización de migrantes. Escuchando sus historias es como podemos entender quiénes son esas personas que están buscando regularizar su situación, porque así, entre otras cosas, podrán tener un contrato y con ese contrato podrán alquilar una casa, y con esa casa, podrán tener una vida digna y podrán acceder a servicios y pagar impuestos. En definitiva, tener una vida.

Es el caso de Medhi, que con 28 lleva 10 trabajando en el campo en Andalucía. "No tengo ni un día cotizado", ha confesado. Según nos cuenta, Medhi ya ha conseguido el certificado de antecedentes penales, pero aun así teme no llegar a tiempo.

Algo en lo que coinciden asociaciones y ONGs, quienes piden "alargar estos plazos". "Y, además y sobre todo, poner medios", apunta la coordinadora territorial de Intervención de Políticas y Campaña CEAR, Lourdes Navarro.

Desde hoy, muchos migrantes ya están solicitando la regularización o la cita previa, pero han encontrado un nuevo requisito: si no han tenido contrato o un hijo tienen que presentar un informe de vulnerabilidad.

La coordinadora del espacio de atención Mujeres Pa'lante, María Jesús Herrera, reconoce que "no sabemos si las personas tendrán que adjuntar una documentación que justifique esta vulnerabilidad".

Para poder regularizar su situación tienen que haber tenido un contrato, tener hijo a cargo o estar en situación de vulnerabilidad. Este nuevo requisito está generando confusión en el primer día. Este jueves se han vivido algunos momentos tensos en consulados como el de Valencia. "Las páginas están colapsadas", han asegurado a la entrada del consulado.

Aun así, a pesar de las esperas, hoy hay bastante optimismo y ven más cerca abrirse una cuenta en el banco o comprarse una casa, pero sobre todo, tienen esperanza de dejar atrás situaciones de explotación. Solo esperan, por fin, tener derechos.