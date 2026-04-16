María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, explica en vídeo cómo compartir las palomitas en el cine: "Así él no se contamina"

María José Gómez y Verdú comparte unos sencillos consejos de protocolo para comportarnos como es debido en el cine. En este vídeo, nos cuenta cómo debemos compartir las palomitas sin 'contaminar' el conjunto.

En sus clases de protocolo, María José Gómez y Verdú nos enseña cómo debemos comportarnos en el cine, donde una de las cosas más típicas que hacemos es comer palomitas.

Lo primero que hace María Gómez mientras las está pagando es "empanar" su lengua de palomitas y llevárselas a la boca. Una técnica que María José no termina de ver, como lo de lanzar palomitas a la boca de nuestro acompañante.

"Imagina que las vas a compartir conmigo. Yo ahí no meto la mano", afirma la experta en protocolo, que recomienda "esperar a estar sentado".

Si vamos a compartir las palomitas, María José explica que lo que tendríamos que hacer es coger la palomita del cubo, pasárnosla a la otra mano y entonces comérnosla. "Así la mano que he chupado él no se contamina". También podríamos ponernos un montón en la mano y comer de ahí. En el caso de que no compartamos, señala María José, usamos "la misma mano".

Otra cosa que debemos evitar es tirar las palomitas al asiento, porque "te crees que son tuyas, pero no lo son".

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