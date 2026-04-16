María José Gómez y Verdú, en contra de los arrumacos en el cine: "Mejor que se queden en casa"

Es habitual que muchas parejas aprovechen la oscuridad de la sala de cine para darse cariño. Como señala la experta en protocolo y etiqueta, no pasa nada cuando hay un poco de "toqueteo inocente", pero el problema comienza si va a más.

La experta en protocolo y etiqueta María José Gómez y Verdú visita Zapeando para compartir varios consejos sobre cómo actuar en el cine. Una escena habitual es ver parejas y aprovechan la intimidad que da la oscuridad de la salsa para ponerse cariñosos.

"Si hay un poco de toqueteo inocente", señala María José, como darse la mano o apoyarse en el hombro de su pareja, no hay problema. "A mí no me va a perturbar la salud mental ni nada", añade.

Gómez y Verdú indica que cuando esos gestos "van a más, mejor que se hubiesen quedado en su casa". "¿Tocar una teta?", pregunta Miki Nadal. "Eso en casa", responde la experta en protocolo.

La experta señala que cuando se producen ese tipo de actos, el resto de los espectadores, en muchas ocasiones, están más pendientes de qué hace la pareja que de la propia película.

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