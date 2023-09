Isabel Pantoja ha inaugurado la temporada de El Hormiguero abriéndose en canal con Pablo Motos. Tanto, que ahora el público del programa la conoce un poquito mejor después de que desvelase algunas anécdotas suyas, como cuál es su kryptonita que le deja sin voz o el extraño ritual que hace para calmar los nervios antes de los conciertos.

"¿Cómo te preparas cuando tienes que hacer un concierto o una gira?", le preguntaba el presentador, a lo que la tonadillera no tardaba en responder: "Soy la que limpia toda la casa entera".

Y, es que, como cuenta en este vídeo, a Isabel Pantoja le da por limpiar para calmar los nervios después de ensayar los conciertos y las giras. Un hecho que provocaba las risas de Pablo Motos, que no daba crédito a lo que escuchan. De hecho, Isabel Pantoja bromeaba con él: "No te he limpiado el camerino porque no me han dejado".