La 'guerra' entre Justin Timberlake y Britney Spears continua. Tras la publicación de las memorias de la princesa del pop el artista no nunca se llegó a pronunciar sobre los pasajes en los que Spears hablaba de su relación. Pero, tres meses después de la publicación de la biografía, Britney se ha animado a pedir disculpas a través de su perfil de Instagram.

"Quería disculparme por algunas cosas que escribí en mi libro. Si he ofendido a alguna de las personas que de verdad me importante, lo siento profundamente. También tengo que decir que estoy enamorada de la última canción de Justin Timberlake 'Selfish' ('Egoista')", reza en su mensaje la princesa del pop. Un mensaje que, a pesar de ser disculpas, incluye un dardo al cantante.

Y la respuesta de Justin Timberlake no ha tardado en llegar. El cantante decidió pronunciarse en su último concierto en Nueva York. El artista, momentos antes de cantar su popular tema 'Cry me a river', dedicado a su ruptura con la cantante, dijo "me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con absolutamente nadie".

Los zapeadores comentan apenados que la guerra entre ambos continúen. "¡Qué pena, me encantaría verles juntos!", afirma Dani Mateo. Además, el presentador también lanza un ultimátum: "No dialogaremos con ellos hasta que no depongan sus redes sociales". "A esta relación no la salva ni la ONU", añade Berta Collado.

La cantante no ha podido evitar el contestar a las palabras del artista y, de nuevo, ha utilizado su perfil de Instagram: "¿Quieres llevarlo a los tribunales o vas a ir a casa llorando a tu mamá como la última vez? ¡No me disculpo!", escribía Spears. La guerra entre ambos sigue abierta.