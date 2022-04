Josie analiza en el plató de Zapeando la alfombra roja de los Premios Grammy, donde tanto hombres como mujeres se atrevieron con las mismas tendencias. "Nosotros también podemos ser atrevidos con la moda", destaca Miki Nadal, que presenta en plató "la batalla de los sexos de los Grammy" al mostrar llamativos looks de invitados e invitadas.

"El mensaje más fuerte es el de Justin, que es el que más puede impactar", afirma Josie, que destaca que es "uno de los looks más increíbles que se han visto en la alfombra". Las transparencias también tuvieron su protagonismo en los Grammy. Por ellas apostaron celebrities como Paris Hilton o Lenny Kravitz. "Ese look es imposible, tienes que ser esa persona que no es humana, solo tienes que ir a un concierto para darte cuenta de que es extraterrestre", señala Josie del cantante, que afirma que ese look solo lo puede llevar él.