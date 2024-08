El equipo de gimnasia artística de Estados Unidos ha logrado llevarse el oro en los Juegos Olímpicos de París. Parte de su éxito puede atribuirse a Beacon, un perro de terapia que, además, tiene miles de seguidores en redes.

Como explica Víctor Algra "se encarga de aliviar el estrés de las deportistas". "Este Golden retriever de cuatro años ha acompañado al equipo durante el entrenamiento, torneos, la clasificación para los Juegos Olímpicos asegurándose de que las gimnastas se relajan en los momentos más tensos", añade el veterinario.

"Este tipo de perros de apoyo están muy controlados y no son sometidos continuamente a niveles altos de estrés", explica Víctor. Además, "también hay evidencias de ese enganche de bienestar que se genera entre los perros y las personas", añade el profesional. "Algo curioso es que también se ha estudiado, tanto en humanos como en perros, que cuando se miran a los ojos incrementan los niveles de oxitocina que nos hacen sentirnos bien", apunta Algra.

"Por eso lo hacen con perros y no con gatos", indica Dani Mateo. "Tú cuando miras a un gato directamente a los ojos, yo lo hago con mi gato, te baja la autoestima", añade, "me mira como diciendo 'qué pena das'". Víctor le recomienda que, cuando mire a su gato a los ojos, pestañee un poco ya que si no "puede sentirse desafiado".