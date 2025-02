El espectacular rescate de un cachorro al caer de un séptimo piso: "Si es que no hay que dejarles ver 'La Patrulla Canina'"

Maya Pixelskaya comparte imágenes llegadas desde Sao Paulo, en Brasil, donde se ha vivido un espectacular rescate después de que un pequeño cachorro se quedara enganchado en la persiana de un séptimo piso.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, la vecina del piso inferior consigue cogerlo al vuelo con una caja cuando el perro se precipitaba al vacío: "Si es que no hay que dejar a los perros ver 'La Patrulla Canina', que luego se flipan", comenta Quique Peinado.

"Lo que no es tan bonito es cuando al final del vídeo se oye 'pues ya sé lo que cenaremos hoy'", ironiza Dani Mateo, que admite que "me he asustado mucho cuando se ha caído la caja, pensaba que iba el perro dentro".