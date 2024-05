Torito hace un anuncio durante el programa: ¡Hoy cumple un año en Zapeando! "A este programa me costó siete meses entrar", confiesa. "Anda que no di por...", añade Torito. Para celebrarlo, Quique trae unas chucherías para que sus compañeros tengan un momento dulce.

"Iba a traer rúcula, que sois muy de régimen, pero no me apetecía celebrarlo así", añade. "Este programa me ha dado mucha vida, venía de una situación complicada y me habéis dado muy buen rollo", les cuenta a sus compañeros. El zapeador, muy emocionado, les agradece a sus compañeros su cariño desde que se unió al plantel de Zapeando: "¿Tú sabes lo que es llegar a un programa y que todo el mundo te cuide?".

Torito explica llegó a Zapeando muy desmotivado debido a que abandonó su anterior trabajo "de un día para otro" debido a que, como explica, empezaron a tratarle "mal". "Es muy difícil hacer reír cuando tu corazón quiere llorar", afirma, lo que ha provocado que se lleve un abrazo del resto de zapeadores.