Así habla un jubilado de barrio rico de su pensión de 2.200 euros: "Podría ser más alta"

"Podría ser más alta por todo lo que he hecho", lamenta este jubilado de barrio rico cuando habla de su pensión en este vídeo de Santi Villas en El Intermedio.

En este vídeo de una temporada pasada de El Intermedio, Santi Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para saber cuáles eran las pensiones de sus vecinos. En un barrio obrero, un vecino que era pastelero afirmó que cobraba 900 euros de pensión tras cotizar 45 años. "Es trabajar para morir, porque si no puedes comer, no puedes vivir, así que qué más da", aseguró el hombre.

Por su parte, un vecino de barrio rico explicó que era profesor, "catedrático de Psiquiatría, y además tengo una beca de la Organización Mundial de la Salud" y que recibía la pensión máxima de 2.200 euros. Sin embargo, el señor se mostraba molesto con esta cantidad afirmando que debería ser aún mayor: "Podría ser más alta por todo lo que he hecho".

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