Ahora

Aruser@s Fresh

Así desveló Alba Carrillo que un ex usaba un correo de la Complutense para amenazarla: "Escribe a todos los medios donde trabajo"

"Tengo un ex que se dedica a escribir a todos los medios donde trabajo para hablar sobre mí y sobre mi participación en estos medios", critica Alba Carrillo.

Alba Carrillo

Alba Carrillo ha publicado este vídeo en el que explica que tiene un ex que "se dedica a escribir a todos los medios" en los que ella trabaja para hablar sobre ella y sobre su participación en esos medios: "Esa amenaza legal la hace a través de un email de la Universidad Complutense de Madrid". "Es un estamento público sufragado por todos para que utilice ese email para sus temas personales", critica la modelo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. DIRECTO | Julito Martínez declara ante el juez horas después de acusar a Zapatero de mediar en el rescate de Plus Ultra
  2. Page asegura que se empieza "a ver la luz" para la extinción del incendio en La Mierla, que ya deja 29.000 hectáreas calcinadas
  3. Detenido un hombre por el asesinato de su mujer en Alamada de la Sagra (Toledo)
  4. Una abarrotada Cibeles se tiñe de rojo para recibir a los campeones del mundo
  5. Las leyes del tabaco y de los medicamentos llegan al Consejo de Ministros
  6. EEUU alerta a sus ciudadanos "en todo el mundo" ante una posible "escalada imprevista" del conflicto con Irán