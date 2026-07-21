Así desveló Alba Carrillo que un ex usaba un correo de la Complutense para amenazarla: "Escribe a todos los medios donde trabajo"

"Tengo un ex que se dedica a escribir a todos los medios donde trabajo para hablar sobre mí y sobre mi participación en estos medios", critica Alba Carrillo.

Alba Carrillo ha publicado este vídeo en el que explica que tiene un ex que "se dedica a escribir a todos los medios" en los que ella trabaja para hablar sobre ella y sobre su participación en esos medios: "Esa amenaza legal la hace a través de un email de la Universidad Complutense de Madrid". "Es un estamento público sufragado por todos para que utilice ese email para sus temas personales", critica la modelo.