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Así desveló Alba Carrillo que un ex usaba un correo de la Complutense para amenazarla: "Escribe a todos los medios donde trabajo"
"Tengo un ex que se dedica a escribir a todos los medios donde trabajo para hablar sobre mí y sobre mi participación en estos medios", critica Alba Carrillo.
Alba Carrillo ha publicado este vídeo en el que explica que tiene un ex que "se dedica a escribir a todos los medios" en los que ella trabaja para hablar sobre ella y sobre su participación en esos medios: "Esa amenaza legal la hace a través de un email de la Universidad Complutense de Madrid". "Es un estamento público sufragado por todos para que utilice ese email para sus temas personales", critica la modelo.*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.