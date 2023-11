Eduardo Navarrete visita Zapeando para valorar varios looks que la influencer Georgina Rodríguez ha utilizado para ir a ver jugar a su pareja, Cristiano Ronaldo.

El primero, presentado por Quique Peinado, es un "total look Gucci" compuesto por chaqueta, vaqueros y mocasines blancos con taconazo. Valeria Ros presenta el segundo look en la que se puede ver a Georgina con unos shorts con medias. Por último, el tercer look lo muestra Thais Villas y está compuesto por una camiseta de fútbol, vaqueros de nuevo y unas botas altas negras de nuevo con taconazos.

Para el diseñador, Georgina va muy adecuada en los tres casos ya que considera los vaqueros una prenda perfecta para ir al fútbol. Pero, a la hora de elegir, se queda con el último look ya que "la bota que lleva es una fantasía, un sueño, y la chica está estupenda".