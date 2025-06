El duelo de 'dardos' entre Santiago Segura y Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Los que os habéis puesto pelo os creéis algo"

Zapeando analiza los divertidos 'zascas' que intercambiaron Pablo Motos y Santiago Segura en su visita a 'El Hormiguero' y Dani Mateo desvela un par de anécdotas con el director de 'Padre no hay más que uno 5'.

Ayer Santiago Segura visitó 'El Hormiguero', pero en lugar de ir a divertirse, fue a picarse con Pablo Motos. Los dos intercambiaros pullas desde por el "pecho palomo" del director, hasta porque Motos no había ido visto todavía 'Padre no hay más que uno 5': "La de Will Smith te hubiera gustado verla y la ves, por si te sale algún contrato", le contestaba Segura.

También se daban zascas a cuenta del peluquín de Santiago Segura en la película, a lo que el director respondía a Motos asegurando que "los que os habéis puesto pelo os creéis algo".

"Estos dos tienen que ser los típicos amigos que cuando se saludan se pegan una palmada en la espalda de las que te colocan las vértebras", apunta Mónica Cruz, mientras que Dani Mateo asegura, anécdota incluida, que es "mala idea despertar al Santiago negro" porque "tiene el colmillo muy afilado".

En 'El Hormiguero' sorprendieron a Santiago Segura con un espectacular mapping virtual que, sin embargo, no terminaba de convencer al cineasta, que se esperaba otra cosa: "Creía que era un homenaje a mi de verdad, con escenas de mis películas", comentaba.