¿Por qué es importante? En plena campaña electoral con debates entre los candidatos y tras ver lo sucedido en Armenia, laSexta Clave comprueba que en España no estamos tan mal.

Un debate político en la televisión armenia terminaba a golpes entre un politólogo y una periodista. A 48 horas del gran debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, laSexta Clave no duda en comprobar que en España, a pesar del ruido político, no estamos tan mal.

En este sentido, cabe recordar cuando en Jordania un diputado fue acusado por su rival de trabajar para el Mossad. Muy ofensido, el diputado le tira un zapato, no acierta y sube tanto el nivel que le saca una pistola. El presentador intenta calmarlos y la señal se va a negro. Ahora bien, milagrosamente, no hubo heridos.

Donde sí los hubo fue en Moldavia. En las imágenes sobre estas líneas puede verse cómo el viceministro de Interior del país tira un vaso, para más tarde liarse a puñetazos con el asesor de la presidente. Tal es el golpe que le propina desde la silla, que acaba perdiendo el conocimiento.

Una escena similar a la ocurrida durante un debate para la alcaldía de São Paulo. También terminaron a puñetazos por un lanzamiento de boli en Georgia, ante una presentadora que lo único que intenta es salvar sus papeles. El agredido había mencionado una denuncia de acoso sexual del otro candidato.

Lo mismo quería seguir el guion como si nada, lo cual podría ser porque los moderadores no siempre se preocupan. Uno de ellos fue el encargado de dirigir un debate para la alcaldía de Monterrey. En este, un candidato acusó a un rival de consumir drogas, lo cual no gustó nada al acusado, que se fue a por él.

Otras veces no hay moderador porque los golpes llegan cuando han salido del plató, como cuando un diputado ucraniano europeista termina a puñetazos con un antiguo primer ministro prorruso. Se pegaron por todos los pasillos y le acabó destrozando el coche. En definitiva, en España no estamos tan mal.

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