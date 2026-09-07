"Decir que hemos metido el gimnasio en una pastilla es pasarnos varios pueblos": Boticaria García analiza el nuevo fármaco revolucionario, en vídeo

La píldora que imita los efectos del ejercicio físico ha provocado mucho revuelo mediático. Aunque cree que es un avance "super interesante", Boticaria advierte: "Si un titular parece demasiado bueno para ser verdad, es porque no es verdad".

Boticaria García analiza en Zapeando algunos de los avances médicos más mediáticos de los últimos tiempos. Uno de ellos es la pastilla que imita los beneficios del ejercicio físico sin mover un solo músculo.

Pero ¿es posible tener los beneficios de ir al gimnasio sin levantarse del sofá? Boticaria advierte que "si un titular parece demasiado bueno para ser verdad, es porque no es verdad".

"Decir que hemos metido el gimnasio en una pastilla es pasarnos varios pueblos", afirma la experta, que sin embargo señala que este avance "es súper interesante".

El fármaco se basa en la molécula 'LAC-PHE' que se produce cuando hacemos ejercicio intenso. En este sentido, explica que cuando entrenamos "se abre como una farmacia interna" que hace que los órganos se hablen entre ellos. Estas moléculas mensajeras, que llama 'superkinas', son precisamente las que hacen que el ejercicio sea tan bueno para todo el organismo.

La molécula 'LAC-PHE' se podría meter en ese saco de 'superkinas' y su 'superpoder' está relacionado con el apetito y el metabolismo de la energía. Según estudios con esta molécula, los animales comían menos, reducían la grasa y el peso y regulaban mejor el azúcar en sangre. Sin embargo, los ratones no se movieron más ni gastaron más energía.

En este momento, el medicamento diseñado para imitar los efectos de 'LAC-PHE' en el organismo se encuentra en primera fase de ensayo clínico con 88 personas, cuyo objetivo en este momento es "comprobar que no se muera la gente", pero todavía no analiza si se consiguen realmente los efectos que promete, algo para lo que serán necesarias más fases de ensayos.

Aunque considera que puede estar muy bien conseguir replicar los efectos de 'LAC-PHE', también recuerda que "cuando hacemos ejercicio se envían 17.000 whatsapps en el cuerpo, y LAC-PHE es solo uno de ellos". No obstante, le ve posibilidades para tratamientos a personas con obesidad, enfermedades metabólicas o que, por alguna enfermedad, no puedan hacer ejercicio.

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