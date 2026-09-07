VÍDEO | Anna Simón vuelve a Zapeando: "Nos sorprende mucho que haya decidido volver"

La periodista se convierte, de nuevo, en colaboradora del programa vespertino de laSexta. Simón ya formó parte del equipo de Zapeando hace unos años.

Este lunes, además recibir a Dani Mateo después de sus vacaciones, Zapeando ha vuelto con novedades. El presentador ha anunciado que el programa estrena una nueva colaboradora. "El jueves será el día del regreso más esperado", cuenta.

Mateo cuenta que esa nueva colaboradora ya se ha sentado anteriormente en la mesa de Zapeando y que, por ese motivo, es "un regreso". "Vuelve a Zapeando alguien que nos conoce muy bien, por eso nos sorprende mucho que haya decidido volver", afirma.

¡La nueva colaboradora es Anna Simón! "Queridos amigos, seis años de vacaciones, más que yo", comenta Dani. "Anna es ADN Zapeando", comenta María Gómez. Isabel Forner, por su parte, cuenta que tiene ganas de compartir plató con ella ya que nunca han trabajado juntas.

"Anna Simón aquí te esperamos el jueves", añade Dani. "Sí que hay novedades de verdad entonces, porque creí que la única era la cabecera que había cambiado y las letras", comenta Nacho García.

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