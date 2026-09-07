Boticaria García explica cómo funciona el análisis que detecta el alzheimer diez años antes: "Esto no es la pitonisa Lola con bata blanca"

Boticaria García analiza un estudio prometedor que ha detectado una proteína que, en niveles altos, está asociada a niveles de riesgo de padecer alzheimer a cinco o diez años. En niveles bajos, "para descartar riesgo podría ser una herramienta especialmente potente".

Boticaria García hace un repaso por los últimos y prometedores avances médicos, desde la pastilla que imita el ejercicio físico a un análisis de sangre que es capaz de detectar el alzheimer hasta diez años antes.

"Esto no es la pitonisa Lola con bata blanca", comenta Boticaria, si bien destaca la importancia de este avance. Se trata de encontrar en la sangre una proteína, la 'pTau 217', relacionada con uno de los fenómenos característicos del alzheimer, la acumulación anormal de proteína Tau en el cerebro.

"Lo interesante es que estos cambios empiezan mucho antes de que aparezcan los primeros olvidos", afirma Boticaria, que explica que los investigadores están buscando "unos chivatos en la sangre que permita saber qué ocurre en el cerebro sin esperar a que aparezca el deterioro cognitivo". En este sentido, la pTAU "es uno de los chivatos estrella".

El estudio ha seguido a miles de personas mayores que estaban cognitivamente sanas durante años. En este proceso, han detectado una relación muy clara: "Cuanto más alto estaba pTau 217 al principio, mayor era el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo después".

El riesgo estimado era del 38% a los cinco años y podría llegar al 78% a los diez años, explica Boticaria, que recuerda que "hablamos de probabilidad". En este sentido, indica que "el análisis no es que te ponga una fecha en el calendario, ni significa que esa persona sí o sí vaya a desarrollar alzheimer, pero es una pista".

De este modo, aclara que "tener pTau 2017 no significa que usted va a tener alzheimer, significa que usted pertenece a un grupo con mayor probabilidad".

Respecto a las personas del estudio que tenían los niveles bajos de pTau, el 92% no desarrolló deterioro cognitivo en 12 años. De este modo, apunta Boticaria, este análisis "para descartar riesgo podría ser una herramienta especialmente potente".

A pesar de ello, afirma que hacer un análisis a toda la población sana plantea muchas preguntas importantes. "Si yo le digo a una persona de 60 años que está sana y estupenda que tiene alto riesgo de alzheimer a 10 años, ¿qué hacemos después con esa información?".

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